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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Eren için koşuyoruz

    Eren için koşuyoruz
    Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen "38. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu bu yıl Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına koşulacak. Geçen yıla oranla yüzde 100 daha fazla katılımla gerçekleştirilecek olan yarı maratonun yanı sıra 23. Halk Koşusu da gerçekleştirilecek. Saat 09.00'da Trabzon Büyükşehir Belediye binası önünde başlayacak maratona, 'nin yanı sıra Etiyopya, Kenya, Almanya ve İngiltere'den de sporcular katılacak
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:35
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