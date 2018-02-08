CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    kabusu!

    <a href="/index/hakem?id=f13f99ac-cacd-463e-9d6d-032c1f653fca" class="" rel="tag">Hakem</a> kabusu!

    Göztepe sınavında Hüseyin Göçek net penaltıyı vermezken, bordo-mavili takım birçok karşılaşmada aynı kaderi yaşadı.

    Süper Lig'de bu sezon hemen her takım hakem hatalarından muzdarip olurken, birçok teknik adam da bu duruma tepki gösteriyor. Ancak hakem hatalarından canı en fazla yanan takımların başında ise Trabzonspor yer alıyor. En son oynanan Göztepe sınavı da dahil olmak üzere Trabzonspor'un bu sezon maruz kaldığı hakem hatalarının ilk sırasında verilmeyen penaltılar ve gösterilmeyen kartlar yer alıyor.

    İşte Trabzonspor'un maruz kaldığı hakem hataları:

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    kabusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN