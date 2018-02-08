Göztepe sınavında Hüseyin Göçek net penaltıyı vermezken, bordo-mavili takım birçok karşılaşmada aynı kaderi yaşadı.



Süper Lig'de bu sezon hemen her takım hakem hatalarından muzdarip olurken, birçok teknik adam da bu duruma tepki gösteriyor. Ancak hakem hatalarından canı en fazla yanan takımların başında ise Trabzonspor yer alıyor. En son oynanan Göztepe sınavı da dahil olmak üzere Trabzonspor'un bu sezon maruz kaldığı hakem hatalarının ilk sırasında verilmeyen penaltılar ve gösterilmeyen kartlar yer alıyor.



İşte Trabzonspor'un maruz kaldığı hakem hataları: