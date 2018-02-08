Hakem kabusu!
Göztepe sınavında Hüseyin Göçek net penaltıyı vermezken, bordo-mavili takım birçok karşılaşmada aynı kaderi yaşadı.
Süper Lig'de bu sezon hemen her takım hakem hatalarından muzdarip olurken, birçok teknik adam da bu duruma tepki gösteriyor. Ancak hakem hatalarından canı en fazla yanan takımların başında ise Trabzonspor yer alıyor. En son oynanan Göztepe sınavı da dahil olmak üzere Trabzonspor'un bu sezon maruz kaldığı hakem hatalarının ilk sırasında verilmeyen penaltılar ve gösterilmeyen kartlar yer alıyor.
İşte Trabzonspor'un maruz kaldığı hakem hataları:
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
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