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    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    özel hayata takıldı

    Maxime özel hayata takıldı
    Transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, gol yollarında etkili bir kanat oyuncusu arayışı ön plana çıktı. Bordo-mavililer son olarak Rubin Kazan'da forma giyen Belçikalı Lestienne'yle ilgilendi. Ancak 25 yaşındaki oyuncunun kalitesine rağmen son dönemde özel hayatıyla ilgili yaşadığı sorunlar ve yüksek maliyeti nedeniyle transfer gerçekleşmedi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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