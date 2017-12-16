 Bir numara Şota – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Bir numara Şota

    Bir numara Şota
    Özbekistan'ın Pakhtakor takımını çalıştıran Gürcü hoca Şota, ülkede yılın en iyi yabancı teknik direktörü seçildi. Ülkenin en köklü kulüplerinden Pakhtakor'u çalıştıran Şota, en iyi yabancı teknik direktör ödülünü aldı. Pakhtakor, geçen ay sona eren Özbekistan Süper Ligi'ni üçüncü sırada bitirerek Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmişti.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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