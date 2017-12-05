TSunami
Fırtına dev dalgalara dönüştü, Trabzonspor yine kazandı, Rıza Çalımbay’la yükselişe geçen bordomavilileri Antalyaspor da durduramadı! Fırtına, 3 puanı 3 golle aldı; bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazanıp zirve takibini sürdürdü. Karadeniz’de dalgaları Burak Yılmaz coşturdu! Duble yapan Kral, gol sayısını 12’ye yükseltti. Diğer gol Dame N’Doye’dan geldi.
N'DOYE DA COŞTU
Fırtına 'nın son haftalarda yakalanan çıkışta forvet oyuncularının sergilediği müthiş performansın önemli bir katkısı var. Lig ve kupada toplam 906 dakika sahada kalan Burak Yılmaz 12 gol atarken, 340 dakika forma giyen Rodallega 8 ve 517 dakika görev yapan N'Doye ise 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Lig ve kupada toplam 38 gol atan Fırtına'nın forvetleri bu gollerin 26'sını kaydederek takımın yükünün önemli bölümünü sırtladı. N'Doye son 5 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaparak büyük katkı yaptı.
Yunus Emre SEL
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
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Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
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Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
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