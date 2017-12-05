 TSunami – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    TSunami

    TSunami

    Fırtına dev dalgalara dönüştü, Trabzonspor yine kazandı, Rıza Çalımbay’la yükselişe geçen bordomavilileri Antalyaspor da durduramadı! Fırtına, 3 puanı 3 golle aldı; bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazanıp zirve takibini sürdürdü. Karadeniz’de dalgaları Burak Yılmaz coşturdu! Duble yapan Kral, gol sayısını 12’ye yükseltti. Diğer gol Dame N’Doye’dan geldi.

    Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Rıza Çalımbay ile biri kupada 8. maçını oynayan Karadeniz ekibi, 6. galibiyetini aldı. Müthiş bir yükselişe geçen Fırtına, zirveye biraz daha yaklaştı. Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor'u Ankara'da yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Trabzonspor, dün de Antalya'yı devirerek bu sezon ilk kez art arda 3. galibiyetini elde etmeyi başardı

    N'DOYE DA COŞTU
    Fırtına 'nın son haftalarda yakalanan çıkışta forvet oyuncularının sergilediği müthiş performansın önemli bir katkısı var. Lig ve kupada toplam 906 dakika sahada kalan Burak Yılmaz 12 gol atarken, 340 dakika forma giyen Rodallega 8 ve 517 dakika görev yapan N'Doye ise 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Lig ve kupada toplam 38 gol atan Fırtına'nın forvetleri bu gollerin 26'sını kaydederek takımın yükünün önemli bölümünü sırtladı. N'Doye son 5 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaparak büyük katkı yaptı.

    Yunus Emre SEL
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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