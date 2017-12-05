Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Rıza Çalımbay ile biri kupada 8. maçını oynayan Karadeniz ekibi, 6. galibiyetini aldı. Müthiş bir yükselişe geçen Fırtına, zirveye biraz daha yaklaştı. Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor'u Ankara'da yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Trabzonspor, dün de Antalya'yı devirerek bu sezon ilk kez art arda 3. galibiyetini elde etmeyi başardıFırtına 'nın son haftalarda yakalanan çıkışta forvet oyuncularının sergilediği müthiş performansın önemli bir katkısı var. Lig ve kupada toplam 906 dakika sahada kalan Burak Yılmaz 12 gol atarken, 340 dakika forma giyen Rodallega 8 ve 517 dakika görev yapan N'Doye ise 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Lig ve kupada toplam 38 gol atan Fırtına'nın forvetleri bu gollerin 26'sını kaydederek takımın yükünün önemli bölümünü sırtladı. N'Doye son 5 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaparak büyük katkı yaptı.