Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günkü Demir Grup Sivas-Trabzonspor mücadelesinde Ali Palabıyık görev yapacak. Fırtına 1981 doğumlu hakem ile çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı; 6 kez de yenildi. Sivas da Palabıyık ile 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 5 kez kaybetti.