 Palabıyık yönetecek – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Palabıyık yönetecek

    Palabıyık yönetecek
    Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günkü Demir Grup Sivas-Trabzonspor mücadelesinde Ali Palabıyık görev yapacak. Fırtına 1981 doğumlu hakem ile çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı; 6 kez de yenildi. Sivas da Palabıyık ile 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 5 kez kaybetti.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:39
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