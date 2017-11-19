Burak Yılmaz, 1 ay sonra sahada!
Süper Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibinin karşısına 3 eksikle çıktı.
Bordo-mavili takımda kart cezalıları Okay Yokuşlu ve Olcay Şahan ile sakatlığı süren Mustafa Akbaş, Osmanlıspor karşısında görev almadı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde oynanan son Kayserispor maçından farklı olarak sadece iki isme Osmanlıspor maçında görev verdi. Çalımbay, sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş'ın yerine Mas'a, cezalı Okay Yokuşlu'nun yerine ise Burak Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
BURAK YILMAZ BİR AY SONRA
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle en son ligin 9 haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen Burak Yılmaz, 29 gün sonra sahalara döndü. Sakatlığı tamamen geçen golcü futbolcu milli arada form tutarak teknik direktör Rıza Çalımbay'dan formayı kaptı.
Rıza Çalımbay, Osmanlıspor karşısında Burak Yılmaz ve N'Doye'yi çift forvet olarak oynattı.
Kucka ve Sosa'yı kulübede bekleten Çalımbay, kart cezalısı Olcay'ın yerine ise kanatta Castillo'ya forma verdi.
Trabzonspor'da bu sezon başından itibaren tüm maçlarda forma giyen orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, cezası nedeniyle ilk kez bir lig müsabakasında forma giyemedi.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:59
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'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 36
Yorum
bjk advers Yapmayın böyle , KOSKOCA galatasaray eğlence konusu oluyor . Baykuşların gece hayatına aslan meze oldu !
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 20
Yorum
öğretici dursunun getireceği hoca ancak bu kadar olur ! dursun istifa et artık yeter !
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'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 36
Yorum
bjk advers GS'liler Terimi niye istyer aslında TEHDİT , KORKUTMA , RACON KESME ... GİBİ, KISACASI TERİMİN KAPALI KAPILAR ARKASI İYİ OLDUĞU İÇİN İSTER .
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