 Takım bugün de izinli – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Takım bugün de izinli

    Takım bugün de izinli
    TEKNİK heyet tarafından 2 gün izin verilen oyuncular, bugünü de dinlenerek geçirecekler. Bordo-mavililer, milli aranın ardından sahasında oynayacağı Osmanlıspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın start verecek. Karşılaşma 19 Kasım Pazar günü yapılacak.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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