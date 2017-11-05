 Dostluk fırtınası – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Dostluk fırtınası

    Dostluk fırtınası
    Trabzonsporlu ve Kayserisporlu taraftarlar arasında uzun zamandır devam eden dostluk ortaya özlenen tabloları çıkardı. Trabzon'dan ve çevre illerden otobüslerle Kayseri'ye gelen bordo-mavili taraftarlar, sabah erken saatlerde Kayserili taraftarlar verilen kahvaltı ile ağırlandı. Ardından ise taraftarlar hep birlikte stadyuma geçti. Trabzonspor ve Kayseri taraftarları maç öncesinde, "Sen bizim kardeşimizsin" şeklinde tezahüratlarda da bulundu. Öte yandan Kayserispor Başkanı Erol Bedir de maç öncesi saha ortasından taraftarlara seslenerek, "Misafirlerimiz, dost ve kardeş takımımızın taraftarları en iyi şekilde ağırlamaktan gurur duyuyoruz" dedi. İki takım futbolcuları da sahaya çıkarken hep birlikte tribünleri selamladılar.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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