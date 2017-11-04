 Demirok 4 yıl sonra Milli Takım'da – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Demirok 4 yıl sonra Milli Takım'da

    Demirok 4 yıl sonra Milli Takım'da
    A Mi lli Takım'ın, Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının aday kadrosu belli oldu. Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu ve Uğur Demirok da kadroya davet edildi. Uğur 4. kez milli olma mutluluğunu yaşıyor. Bordo-mavili ekibe geldiğinden bu yana ilk kez Milli Takım'a davet edilen Uğur Demirok, ay-yıldızlı forma altında henüz 90 dakika tamamlayamadı. En son 2014 yılında ABD ile oynanan mücadelede 7 dakika forma şansı bulan 29 yaşındaki stoper bu şansızlığını da kırmak ve 4 sene sonra formasını geri kazanıp kalıcı olmak istiyor.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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