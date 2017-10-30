 Gelenek sürdü! – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Gelenek sürdü!

    Gelenek sürdü!

    Trabzonspor gol yiyerek kötü geleneğini devam ettirirken, dünkü defans bloğu ise geçer not aldı

    BORDO-mavili takım dün G.Saray'ı yenerek derin bir 'oh' çekerken, kötü bir alışkanlığı devam ettirdi. Bu sezon ligin ilk 9 haftasında her maçta gol yiyen Karadeniz ekibi dün de ezeli rakibini durduramadı. Yediği gol sayısı toplamda 23'e çıkan Fırtına bu anlamda kötü gidişatını sürdürdü. Ancak dünkü savunma anlayışı ve Onur güven veren bir performans sergiledi. 90 dakika savaşan Trabzonspor'un defansı geçer not aldı.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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