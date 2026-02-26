Zeynep Sönmez ikinci tura çıktı

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Kanadalı Cadence Brace'i 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.
Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Kanadalı Cadence Brace'i 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı. 23 yaşındaki milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 2024'te finalde yendiği 3 numaralı seribaşı Ann Li (ABD) olacak. Zeynep, tek şampiyonluğunu, 2024'te elde etmişti.