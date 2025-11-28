CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Ünlü tenisçi Ons Jabeur Zeynep Sönmez'in mentörü olacak

Ünlü tenisçi Ons Jabeur Zeynep Sönmez'in mentörü olacak

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3 kez grand slam finalisti Ons Jabeur'in mentör, Tunuslu raketi 6 yıldır çalıştıran Issam Jellali'nin ise başantrenör olarak görev alacağı yeni teknik ekibini açıkladı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 15:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ünlü tenisçi Ons Jabeur Zeynep Sönmez'in mentörü olacak

Açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi ve aynı sezonda 4 büyük turnuvada da ana tabloda yer alan ilk Türk kadın tenisçi ünvanlarının sahibi Zeynep'in, 2026'da çalışacağı ekip belli oldu.

Zeynep'i bünyesinde barındıran Türk Hava Yolları Spor Kulübünün açıklamasına göre, 23 yaşındaki milli tenisçinin başantrenörlüğünü, Tunuslu Issam Jellali üstlenecek. 44 yaşındaki antrenör, 2020'nin başında yollarının kesiştiği vatandaşı Jabeur'in gelişiminde büyük rol oynadı. Bu süreçte Jabeur, Wimbledon'da 2, ABD Açık'ta bir kez finale yükseldi, WTA turnuvalarında 5 şampiyonluk kazandı ve kadınlar dünya sıralamasında 2'nciliğe kadar tırmandı.

WTA 1000 düzeyindeki bir turnuvada şampiyonluğa ulaşan ilk Afrikalı tenisçi olan 31 yaşındaki Jabeur de Zeynep'e mentör olarak destek verecek. Omuz sakatlığı sonrası kortlara döndüğü 2025 sezonunda alışıldık formundan uzak görünen Jabeur, temmuz ayında spora ara verdiğini, bu ay ise anne olacağını duyurmuştu.

Sırrı Can Korkmaz'ın yardımcı antrenörlüğünü yapacağı Zeynep, fitness ve mental antrenörü Mehmet Bayraktar'la çalışmayı sürdürecek.

Dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2026 sezonu için güçlü ve güven veren bir ekip kurduk. Ekibin her üyesi tecrübeli, vizyoner ve bana inanan insanlar. Birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıyım. Bu yeni enerjinin oyunuma ve yolculuğuma iyi yansıyacağına inanıyorum. Hepsinin yanımda olmasından dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor?
Türk Telekom reklam
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde önemli açıklamalar
F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde!
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Arnavutluk | CANLI Türkiye - Arnavutluk | CANLI 15:05
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 14:59
F.Bahçeli yıldızdan dikkat çeken paylaşım! F.Bahçeli yıldızdan dikkat çeken paylaşım! 14:35
Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? 14:19
Beşiktaş'ta Karagümrük mesaisi! Beşiktaş'ta Karagümrük mesaisi! 13:58
Monchengladbach - RB Leipzig maçı detayları! Monchengladbach - RB Leipzig maçı detayları! 13:01
Daha Eski
G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! 12:50
F1'de sıradaki durak Katar F1'de sıradaki durak Katar 12:35
Getafe - Elche maçı bilgileri! Getafe - Elche maçı bilgileri! 12:33
F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! 12:30
Maçta ortalık karıştı! Tam 17 kırmızı kart çıktı Maçta ortalık karıştı! Tam 17 kırmızı kart çıktı 12:29
Como - Sassuolo maçı canlı izleme bilgileri! Como - Sassuolo maçı canlı izleme bilgileri! 12:12