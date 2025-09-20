42 kulüpten 230 sporcu

İş Bankası, 1-5 Ekim 2025'te Gaziantep Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde düzenlenecek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'na sponsor oldu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 42 kulüpten 230 sporcunun korta çıkacağını belirterek, "Tenisi kolay ulaşılabilir bir spor haline getirmek , başarı hikayeleri yaratarak umut olma arzusundayız" açıklamasını yaptı.
