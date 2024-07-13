Barbora Krejcíková - Jasmine Paolini maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Wimbledon heyecanı final turu maçlarıyla devam ediyor. Barbora Krejcíková ile Jasmine Paolini karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Barbora Krejcíková - Jasmine Paolini maçı NE ZAMAN? Barbora Krejcíková - Jasmine Paolini maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BARBORA KREJCíKOVá - JASMİNE PAOLİNİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barbora Krejcíková - Jasmine Paolini maçı 13 Temmuz Cumartesi günü 16:00'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Barbora Krejcíková - Jasmine Paolini MAÇI CANLI İZLE