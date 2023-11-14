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Carlos Alcaraz ATP Finalleri'nde çıktığı ilk karşılaşmada mağlup oldu

Son dakika spor haberleri... Dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ilk kez katıldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'ne yenilgiyle başladı. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 14:46
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Carlos Alcaraz ATP Finalleri'nde çıktığı ilk karşılaşmada mağlup oldu

Dünya sıralamasında ikinci basamakta yer alan Carlos Alcaraz, ilk kez katıldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'ndeki ilk maçında Alexander Zverev'e 2-1 yenildi.

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, Tekler Kırmızı Grup'ta İspanyol Alcaraz ile 7 numaralı seribaşı Alman Zverev karşılaştı.

Zverev, 2 saat 31 dakika süren mücadelenin ardından Alcaraz'ı 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Diğer mücadelede ise 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, vatandaşı 5 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 6-4 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 yenerek ilk maçların ardından grubunda liderliğe yükseldi.

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