Haberler Futbol Al Fateh-Al Shabab maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Al FatehAl Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Al Fateh ile Al Shabab Riyadh karşı karşıya geliyor. İki ekip de ligde üst sıralara yaklaşmak ve kritik puanlar almak için sahaya çıkacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 15:42
Al Fateh-Al Shabab maçı canlı anlatım için tıklayın

Suudi Arabistan Pro Lig'de oynanacak Al FatehAl Shabab Riyadh karşılaşması, futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Al Fateh Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ve canlı izleme bilgileri en çok aranan konular arasında yer alıyor. Ligde hedeflerini sürdürmek isteyen iki ekip, bu kritik mücadelede sahaya mutlak puan parolasıyla çıkacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için Al Fateh–Al Shabab Riyadh canlı yayın kanalı, yayın saati ve şifresiz izleme bilgileri büyük önem taşıyor.

AL FATEH-AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al-Fateh SC-AL Shabab FC maçı bugün saat 16.10'da oynanacak.

AL FATEH-AL SHABAB MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Fateh SC-AL Shabab FC (KSA) maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

