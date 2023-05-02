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Novak Djokovic'in ABD Açık'a katılmasının önünde engel kalmadı!

ABD'ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerde aşılı olma şartının kaldırılacağının açıklanmasıyla Novak Djokovic'in, geçen yıl katılamadığı ABD Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda oynamasının önü açıldı. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 12:40
Novak Djokovic'in ABD Açık'a katılmasının önünde engel kalmadı!

ABD'ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerde aşılı olma şartının kaldırılacağının açıklanmasıyla Sırp sporcu Novak Djokovic'in, geçen yıl katılamadığı ABD Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda oynamasının önü açıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 2021'de Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan aşı zorunluluğu kararının, federal çalışanlar ve hava yoluyla seyahat eden Amerikan vatandaşı olmayan kişiler için 11 Mayıs'ta sona ereceği duyuruldu.

Böylece erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Sırp tenisçi Djokovic'in, 28 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2023 ABD Açık'ta mücadele etmesinin önünde engel kalmadı.

Aşı olmayı reddeden Djokovic, 22 grand slam şampiyonluğundan 3'ünü (2011, 2015, 2018) kazandığı ABD Açık'a geçen yıl Kovid-19 şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle katılamamıştı.

Djokovic, yine aşı zorunluluğu nedeniyle 2022'de ülkeden sınır dışı edildiği için yer alamadığı Avustralya Açık'a bu yıl katılmış ve turnuvadaki 10. şampiyonluğunu elde etmişti.

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