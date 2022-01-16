Sınır dışı kararının ardından Novak Djokovic açıklamalarda bulundu

Mahkemenin kararının ardından açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki tenisçi, "Yaşananlara yorum yapmadan önce, şimdi biraz dinleneceğim ve kendimi toplayacağım. Bakanlığın vizemi iptal etmesinin ardından mahkemenin yaptığım itirazı reddetmesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ülkede kalamayacağım için Avustralya Açık'a katılamayacağım." dedi.

Mahkemenin kararına saygı duyduğunu vurgulayan ve kendisine destek verenlere bir kez daha teşekkür eden Djokovic, "Ülkeden sınır dışı edilmem için görevlendirilecek kişilerle iş birliği içinde hareket edeceğim. Son haftalarda yaşananlar nedeniyle rahat değilim. Umarım çok sevdiğim bu oyuna, tam anlamıyla yeniden konsantre olabilirim. Oyunculara, turnuva yetkililerine, teknik ekiplere, gönüllülere ve taraftarlara turnuvada en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Covid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan ve aşı olmadığı ortaya çıkan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena'da antrenmanlarını sürdürüyordu.

Ancak Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini yeniden iptal etmesi üzerine, Djokovic'in avukatları tekrar mahkemeye başvurarak karara itiraz etmişti.