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Avustralya mahkemesinden Novak Djokovic kararı!

Avustralya'ya aşısız olduğu için alınmayan Novak Djokovic ile ilgili mahkeme kararını verdi. Ülkeden sınır dışı edilmesi gündeme gelen Sırp tenisçi için mahkeme alınan sınır dışı kararını iptal etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:01
Avustralya mahkemesinden Novak Djokovic kararı!

Covid-19 aşısından muafiyet belgesiyle Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği Melbourne'da vizesi iptal edilerek mültecilerin kaldığı otele yerleştirilen Sırp tenisçi Novak Djokovic ile ilgili Federal Mahkeme kararını açıkladı.

Mültecilerin tutulduğu bir otelde sonucu bekleyen Djokovic ile ilgili kararda, Avustralya hükümetine vize iptalini kararı bozuldu.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Covid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti.

Aşı olmayı reddeden tenisçilerden bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.

Avustralya Tenis Birliğinin ise aşı muafiyeti konusunda oyunculara yanlış yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.

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