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'ta son yarı finalist oldu

Son dakika spor haberi... Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta (), yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:11 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:17
Fransa Açık'ta son yarı finalist Djokovic oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta (), yarı finale yükseldi.

Başkent 'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında 11. gün, erkekler dünya sıralamasının 1 numarası ile klasmanın 9. basamağındaki arasında yapılan müsabakayla sona erdi.

Sırp tenisçi Djokovic, rakibi Berrettini'yi 6-3, 6-2, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Djokovic, 3 saat 28 dakika süren karşılaşmanın ardından yükseldiği yarı finalde, 'la karşılaşacak.

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