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Kenin ve Svitolina Fransa Açık'ta 3. tura yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta () kadınların 4 numaralı seribaşı ve 5 numaralı seribaşı , 3. tura çıktı. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 18:13
Kenin ve Svitolina Fransa Açık'ta 3. tura yükseldi

Başkent 'te düzenlenen turnuvanın 5. gün sabah seansındaki maçlar tamamlandı. Tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, dünya 164 numarası ile karşılaşan 2020 finalisti Kenin, 7-5 ve 6-3'lük setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı.

Kadınların 5 numaralı seribaşı Svitolina, dünya 75'incisi 'yi 2-0 (6-0, 6-4) yenerek yoluna devam etti.

Klasmanın 59. basamağındaki 2018 finalisti da 9 numaralı seribaşı 'yı 2-0'lık (7-5, 6-1) skorla eleyerek adını 3. tura yazdırdı.

BERRETTİNİ VE SCHWARTZMAN TUR ATLADI!

Erkeklerde 9 numaralı seribaşı Matteo Berrettini, Federico Coria'yı 3-0, 10 numaralı seribaşı Diego Schwartzman da Aljaz Bedene'yi aynı skorla geçerek 3. tur bileti aldı.

Geçen yıl 'da çeyrek final oynayarak dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Jannik Sinner (18 numaralı seribaşı), Gianluca Mager ile oynadığı 2. tur karşılaşmasını, 6-1, 7-5, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 kazandı.

Dünya sıralamasının 105. basamağındaki Mikael Ymer ise 14 numaralı seribaşı Gael Monfils'i 3-1 (6-0, 2-6, 6-4, 6-3) mağlup ederek beklenmedik bir sonuca imza attı.

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