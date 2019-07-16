Aktüel haberler (15.07.19)

TEZAHÜRATLAR MOTİVE ETMİŞ!

Wimbledon finalinde Roger Federer'i 3-2 mağlup eden Novak Djokovic, zaferin sırrını açıkladı. 4 saat 57 dakikayla Wimbledon tarihinin en uzun finali olan unutulmaz maçla ilgili konuşan Sırp raket, "Federer tezahüratlarını 'Novak' olarak duyuyordum. Beni daha çok motive etti. Kendime karşımdaki sporcudan daha iyi olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.



DANİ ALVES TOPÇULAR'A

Arsenal'in, PSG'den ayrılan Dani Alves (36) için nabız yokladığı iddia edildi. Brezilyalı sağ bek, 40 kupayla 'en çok kupa kazanan oyuncu' unvanını elinde bulunduruyor.



ESRA NUR TRİATLONDA ŞAMPİYON OLDU

Milli triatlet Esra Nur Gökçek, Kivu Gölü Sprint Afrika Kupası'nda elit kadınlar kategorisinde şampiyon oldu. Afrika Triatlon Birliği tarafından Ruanda'da düzenlenen Kivu Gölü Sprint Afrika Kupası'nda yarışan Esra Nur, elit kadınlar yarışını kazandı. Milli sporcu, topladığı 204 puanla dünya sıralamasında 28 basamak çıkarak 143'üncülüğe, Avrupa sıralamasında ise 14 basamak atlayarak 66'ncılığa yükseldi. Su sporlarını çok sevdiği için 10 yaşında yüzme öğrendiğini belirten 21 yaşındaki Esra, 13 yaşında triatloncu olmaya karar verdiğini söyledi.?



KISA KISA...

FIFA kokartlı Türk kadın yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz, Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndaki İngiltere- Almanya maçında görev yapacak.



Juventus, Ajax'ın genç yıldızı (19) De Ligt'i resmen bitiriyor... Hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya varan Torino ekibi, ödeme planındaki görüşmelerin ardından transferi resmiyete dökecek.



Jose Mourinho, "Copa America'ya Portekiz'i davet ederlerse; Ronaldo, Messi'den önce bu kupayı kazanabilir" diyerek yeni bir tartışma başlattı.



Zlatan Ibrahimovic, bu kez Ajax'ı hedef aldı. İsveçli yıldız, "Genelde ayrıldığım bir kulübe geri dönmem ama Ajax'ta yönetici olarak görev alabilirim. Oradaki herkesten çok daha iyi iş çıkarırım" dedi.



Porto, geçtiğimiz aylarda antrenmanda kalp krizi geçiren Iker Casillas'ın, yönetici olarak takımda kalacağını açıkladı. 38 yaşındaki eldiven, antrenör ve kulüp kurulu arasında bağlantı kuracak.