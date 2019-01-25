Avustralya Açık'ta finalin adı: Djokovic-Nadal
25 Ocak 2019, Cuma
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'ta finalin adı: Djokovic-Nadal

Avustralya Açık'ta finalin adı: Djokovic-Nadal

Tek erkeklerde Fransız Pouille'yi 3-0 yenen Sırp Djokovic, adını finale yazdırdı. Pazar günü oynanacak finalde dünya 1 numarası Djokovic ile 2 numaralı seribaşı Nadal karşılaşacak.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek erkekler dünya 1 numarası , finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde, tek erkekler yarı final maçında 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, 28 numaralı seribaşı Fransız Lucas Pouille ile karşılaştı.

Rod Laver Arena'da oynanan ve 1 saat 23 dakika süren maçı 6-0, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanan 31 yaşındaki Djokovic, turnuvada 7. kez finale yükseldi.

Kariyerinde 6 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Djokovic, 27 Ocak Pazar günü oynanacak finalde dünya 2 numarası İspanyol ile karşılaşacak.

Turnuvada yarın tek kadınlarda şampiyon belli olacak. Finalde 8 numaralı seribaşı Çek ile 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka karşı karşıya gelecek.

  1. 25.1.2019 13:39
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