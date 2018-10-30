Soner Çetin teniste şampiyon
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    teniste şampiyon

    Soner Çetin teniste şampiyon

    Çukurova Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası, çiftler karşılaşmaları Çağla Büyükakçay Tenis Kortu’nda gerçekleşti

    20 veteran ve 50 çocuk sporcunun katıldığı turnuva bir ay sürdü. Veteran çiftler müsabakasında, Başkanı ile Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan, 7 maçın 7'sini de kazanarak şampiyon oldu.

    Tenis maçında ter döktükten sonra günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştiren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "29 Ekim bizim en büyük bayramımız. Cumhuriyet'imizin 95. yılını kutluyoruz. Atatürk, 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' demiş. Atatürk, bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımızın ortak değeridir. Büyüklüğü her geçen gün daha iyi anlaşılan dünyanın en büyük lideridir. Bunun için Atatürk'ün çizdiği yoldan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimize, hep birlikte ilelebet sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

    TURNUVADA DERECEYE GİRENLER ŞÖYLE:
    Çiftler Veteran: 1.Feridun Açan-Soner Çetin, 2. Mahmut Sönmezler-Hasan Karakaya, 3. Semih Üreten-Hasan Coşkun
    Yıldızlar: 1. Ahmet Ege Özdemir, 2.Arda Öztürk
    Gençler erkek: 1. Mehmet Can Ertaş, 2.Mert Şişman
    Genç kızlar: 1. Nimet Beyza Eker, 2. Büşra Sıla Demirezer

    1. 30.10.2018 15:22
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