20 veteran ve 50 çocuk sporcunun katıldığı turnuva bir ay sürdü. Veteran çiftler müsabakasında, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan, 7 maçın 7'sini de kazanarak şampiyon oldu.

Tenis maçında ter döktükten sonra günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştiren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "29 Ekim bizim en büyük bayramımız. Cumhuriyet'imizin 95. yılını kutluyoruz. Atatürk, 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' demiş. Atatürk, bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımızın ortak değeridir. Büyüklüğü her geçen gün daha iyi anlaşılan dünyanın en büyük lideridir. Bunun için Atatürk'ün çizdiği yoldan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimize, hep birlikte ilelebet sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

TURNUVADA DERECEYE GİRENLER ŞÖYLE:

Çiftler Veteran: 1.Feridun Açan-Soner Çetin, 2. Mahmut Sönmezler-Hasan Karakaya, 3. Semih Üreten-Hasan Coşkun

Yıldızlar: 1. Ahmet Ege Özdemir, 2.Arda Öztürk

Gençler erkek: 1. Mehmet Can Ertaş, 2.Mert Şişman

Genç kızlar: 1. Nimet Beyza Eker, 2. Büşra Sıla Demirezer