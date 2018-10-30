Halil Umut Meler, UEFA 2. VAR kursunda
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    30 Ekim 2018, Salı
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    , 2. VAR kursunda

    <a href="/index/halil-umut-meler?id=e9fb8ef1-f7fc-4ab3-909e-9751be5bea41" class="" rel="tag">Halil Umut Meler</a>, <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> 2. VAR kursunda

    FIFA kokartlı Türk hakemlerden , tarafından 'da düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) kursuna katılıyor

    yapılan açıklamaya göre , 'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen 2. VAR kursunda yer alıyor.

    Kursta, hakemlere VAR konusunda eğitimler verilecek.

    1. 30.10.2018 13:53
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