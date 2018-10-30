Halil Umut Meler, UEFA 2. VAR kursunda
FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler, UEFA tarafından İspanya'da düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) kursuna katılıyor
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halil Umut Meler, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen UEFA 2. VAR kursunda yer alıyor.
Kursta, hakemlere VAR konusunda eğitimler verilecek.
- 30.10.2018 13:53
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
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