Galatasaray maçında Fenerbahçenin başında kim olacak? - Galeri - Fotomaç
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    30 Ekim 2018, Salı
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    GALERİ

    Galatasaray maçında Fenerbahçe'nin başında kim olacak?

    Sezona tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve hafta sonu Ankaragücü maçı sonrası teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi hoca arayışları devam ederken, sarı lacivertlilerin derbideki hocası belli oldu.

    30 Ekim 2018 Salı, 12:42:09 Güncelleme: 12:55:31
    Galatasaray maçında Fenerbahçenin başında kim olacak?

    BLANC VE JARDIM'E VETO GELDİ

    Sabah Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Volkan Demir'in haberine göre; Başkan Koç, yöneticilerden görüş alırken çizilecek yol haritası konusunda Comolli'den de fikirlerini aldı. Comolli cephesi, yeni teknik direktör adayları olarak yabancı adaylar önerdi. Ancak Laurent Blanc ve Leonardo Jardim isimlerine sıcak bakılmadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray maçında Fenerbahçenin başında kim olacak?

    YERLİ TEKNİK DİREKTÖR OLSUN

    Yönetimin büyük çoğunluğunda ise Türk teknik adam isteği ön plana çıktı. Türk teknik direktör adayları masaya yatırıldı. Tayfun Korkut ve Kemal Özdeş isimleri konuşuldu. Ancak bu iki isim konusunda henüz bir girişim yapılmadı. Tayfun Korkut'un İspanya'da tatilde, Kemal Özdeş'in de yurt dışında olduğu bildirildi.

    Galatasaray maçında Fenerbahçenin başında kim olacak?

    KOCAMAN-YANAL İHTİMALİ MUCİZE

    Fenerbahçe'de daha önce şampiyonluk yaşayan iki teknik adam Ersun Yanal ve Aykut Kocaman isimleri konusunda ise henüz bir gelişme yok. İki teknik adam dün itibariyle aranmadı. Başkan Ali Koç'un iki isme şu an itibariyle sıcak bakmadığı ve bu iki ismin göreve gelme olasılığının sıfıra yakın olduğu kaydedildi.

    Galatasaray maçında Fenerbahçenin başında kim olacak?

    YİNE YENİDEN MIRCEA LUCESCU

    Sarı-Lacivertlilerin, geçtiğimiz sezon devraldığı Yeni Malatyaspor'u ayağa kaldıran Erol Bulut'u da listede tuttuğu kaydedildi. Bu arada dün sürpriz bir isim daha gündeme düştü: Mircea Lucescu...

    Galatasaray maçında Fenerbahçenin başında kim olacak?

    DERBİDE ERWIN KOEMAN

    Fenerbahçe'nin, Milli Takım'ın başında bulunan Rumen hoca için TFF'nin nabzını yoklayacağı öğrenildi. Lucescu'nun, hem Türkiye'yi hem de futbolcuları yakından tanıdığı için düşünüldüğü belirtildi. Takımı ise dün Erwin Koeman çalıştırdı. Yeni hocanın cuma günkü derbiye yetişme ihtimali bulunmuyor.

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