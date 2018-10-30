Galatasaray maçında Fenerbahçenin başında kim olacak?

Galatasaray maçında Fenerbahçe'nin başında kim olacak?
Sezona tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve hafta sonu Ankaragücü maçı sonrası teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi hoca arayışları devam ederken, sarı lacivertlilerin derbideki hocası belli oldu.
BLANC VE JARDIM'E VETO GELDİ
Sabah Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Volkan Demir'in haberine göre; Başkan Koç, yöneticilerden görüş alırken çizilecek yol haritası konusunda Comolli'den de fikirlerini aldı. Comolli cephesi, yeni teknik direktör adayları olarak yabancı adaylar önerdi. Ancak Laurent Blanc ve Leonardo Jardim isimlerine sıcak bakılmadı.
YERLİ TEKNİK DİREKTÖR OLSUN
Yönetimin büyük çoğunluğunda ise Türk teknik adam isteği ön plana çıktı. Türk teknik direktör adayları masaya yatırıldı. Tayfun Korkut ve Kemal Özdeş isimleri konuşuldu. Ancak bu iki isim konusunda henüz bir girişim yapılmadı. Tayfun Korkut'un İspanya'da tatilde, Kemal Özdeş'in de yurt dışında olduğu bildirildi.
KOCAMAN-YANAL İHTİMALİ MUCİZE
Fenerbahçe'de daha önce şampiyonluk yaşayan iki teknik adam Ersun Yanal ve Aykut Kocaman isimleri konusunda ise henüz bir gelişme yok. İki teknik adam dün itibariyle aranmadı. Başkan Ali Koç'un iki isme şu an itibariyle sıcak bakmadığı ve bu iki ismin göreve gelme olasılığının sıfıra yakın olduğu kaydedildi.
DERBİDE ERWIN KOEMAN
Fenerbahçe'nin, Milli Takım'ın başında bulunan Rumen hoca için TFF'nin nabzını yoklayacağı öğrenildi. Lucescu'nun, hem Türkiye'yi hem de futbolcuları yakından tanıdığı için düşünüldüğü belirtildi. Takımı ise dün Erwin Koeman çalıştırdı. Yeni hocanın cuma günkü derbiye yetişme ihtimali bulunmuyor.