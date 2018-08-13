Nadal 80. şampiyonluğuna ulaştı
ATP Dünya Turu Masters Serisi'nin ayaklarından Rogers Kupası'nı, dünya sıralamasının 27. basamağındaki Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal kazandı.
Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal ile önceki turlarda Dominic Thiem, Novak Djokovic ve son şampiyon Alexander Zverev'i eleyen Stefanos Tsitsipas karşılaştı.
Nadal, 20 yaşındaki Yunan rakibini bu sezon Barcelona Açık finalinden sonra bir kez daha mağlup etti. Sahadan 1 saat 42 dakika sonunda 2-0 (6-2, 7-6) galip ayrılan 32 yaşındaki İspanyol raket, bu sezon 5, kariyerindeki 80. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
En fazla Masters turnuvası kazanan tenisçi Nadal, rekoru 33 şampiyonluğa çıkardı.
- 13.8.2018 10:06
-
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya
Toplam 2
Yorum
Helal olsun Tebrikler hepinize. Başarılara devam durmak yok yer şey TÜRKİYEMİZ için
-
Fenerbahçe'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal...
Toplam 8
Yorum
Fenerbahce Yaptiklari önemli pas hatalarini kimse görmüyor herhalde,son anda mac neredeyse berabere bitecekti
-
Jeremain Lens'ten sakatlık açıklaması
Toplam 5
Yorum
umut gökhana alternatif alınmadı mı dinlensin biraz pepe vida yan yana oynatın bırakın stoper olmayandan stoper yaratmayı nasıl mantıkk bu
Nadal 80. şampiyonluğuna ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.