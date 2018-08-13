Nadal 80. şampiyonluğuna ulaştı
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Nadal 80. şampiyonluğuna ulaştı

    Nadal 80. şampiyonluğuna ulaştı

    ATP Dünya Turu Masters Serisi'nin ayaklarından Rogers Kupası'nı, dünya sıralamasının 27. basamağındaki 'ı 2-0 yenen 1 numaralı seribaşı kazandı.

    'nın Toronto kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan ile önceki turlarda Dominic Thiem, ve son şampiyon Alexander Zverev'i eleyen karşılaştı.

    Nadal, 20 yaşındaki Yunan rakibini bu sezon Barcelona Açık finalinden sonra bir kez daha mağlup etti. Sahadan 1 saat 42 dakika sonunda 2-0 (6-2, 7-6) galip ayrılan 32 yaşındaki İspanyol raket, bu sezon 5, kariyerindeki 80. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

    En fazla Masters turnuvası kazanan tenisçi Nadal, rekoru 33 şampiyonluğa çıkardı.

    1. 13.8.2018 10:06
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