Versmold kentindeki 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında, çiftlerde yarışan Pemra ve Yunan partneri Despina Papamichail, finalde Sırp ikili Olga Danilovic-Nina Stojanovic ile karşılaştı.

Sahadan 1-6, 6-2 ve 10-4'lük setlerle 2-1 galip ayrılan Pemra ile Papamichail ikilisi şampiyon oldu.