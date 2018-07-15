Pemra Özgen çiftlerde şampiyon
Almanya'da düzenlenen ITF kadınlar turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Pemra Özgen, çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.
Versmold kentindeki 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında, çiftlerde yarışan Pemra ve Yunan partneri Despina Papamichail, finalde Sırp ikili Olga Danilovic-Nina Stojanovic ile karşılaştı.
Sahadan 1-6, 6-2 ve 10-4'lük setlerle 2-1 galip ayrılan Pemra ile Papamichail ikilisi şampiyon oldu.
- 16.7.2018 01:02
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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