Pemra Özgen çiftlerde şampiyon – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    çiftlerde şampiyon

    <a href="/index/pemra-ozgen?id=08f7620a-fe58-4c2f-9533-4f6040eabb7c" class="" rel="tag">Pemra Özgen</a> çiftlerde şampiyon

    'da düzenlenen ITF kadınlar turnuvasında mücadele eden milli tenisçi , çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

    Versmold kentindeki 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında, çiftlerde yarışan Pemra ve Yunan partneri Despina Papamichail, finalde Sırp ikili Olga Danilovic-Nina Stojanovic ile karşılaştı.

    Sahadan 1-6, 6-2 ve 10-4'lük setlerle 2-1 galip ayrılan Pemra ile Papamichail ikilisi şampiyon oldu.

    1. 16.7.2018 01:02
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