Monte Carlo'da şampiyon Nadal
Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Japon Kei Nishikori'yi 2-0 yenen İspanyol Rafael Nadal kazandı.
Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nı, Japon Kei Nishikori'yi 2-0 yenen İspanyol Rafael Nadal kazandı.
Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile dünya sıralamasının 36. basamağındaki Kei Nishikori karşılaştı.
Nadal, Nishikori'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Monte Carlo Masters'taki 11. şampiyonluğunu yaşadı.
Tarihin en fazla toprak kort turnuvası kazanan tenisçisi Nadal, rekoru 54 şampiyonluğa çıkardı.
Toprak kortta üst üste 36 settir kaybetmeyen İspanyol raket, kariyerindeki 76. tekler şampiyonluğunu elde etti.
Masters turnuvalarında 31. kez mutlu sona ulaşan Nadal, Novak Djokovic'i geçerek Masters turnuvalarında en fazla şampiyonluğu bulunan tenisçi unvanını tek başına ele geçirdi.
- 22.4.2018 18:54
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
-
Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
-
Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
Monte Carlo'da şampiyon Nadal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.