Monte Carlo'da şampiyon Nadal – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    'da şampiyon Nadal

    Monte Carlo'da şampiyon Nadal

    Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nı, 'yi 2-0 yenen İspanyol kazandı.

    Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nı, 'yi 2-0 yenen İspanyol kazandı.

    Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile dünya sıralamasının 36. basamağındaki Kei Nishikori karşılaştı.

    Nadal, Nishikori'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Monte Carlo Masters'taki 11. şampiyonluğunu yaşadı.

    Tarihin en fazla toprak kort turnuvası kazanan tenisçisi Nadal, rekoru 54 şampiyonluğa çıkardı.

    Toprak kortta üst üste 36 settir kaybetmeyen İspanyol raket, kariyerindeki 76. tekler şampiyonluğunu elde etti.

    Masters turnuvalarında 31. kez mutlu sona ulaşan Nadal, 'i geçerek Masters turnuvalarında en fazla şampiyonluğu bulunan tenisçi unvanını tek başına ele geçirdi.

    1. 22.4.2018 18:54
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