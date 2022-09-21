Nvidia GeForce RTX 4090 tanıtıldı! Dünyanın en güçlü oyuncu kartı Nvidia GeForce RTX 4090'ın fiyatı ne?

Bilgisayar oyunlarında büyük önem taşıyan ekran kartları, her geçen gün gücünü arttırmaya ve kullanıcılara maksimum verimi sunmaya devam ediyor. Nvidia, yeni modeli Nvidia GeForce RTX 4090'ı tanıttı. İşte Nvidia GeForce RTX 4090'ın özellikleri ve fiyatı...
NVIDIA GEFORCE RTX 4090'IN ÖZELLİKLERİ NE?
- AD102-300 grafik birimi
- 76 milyar transistör
- Dördüncü nesil Tensor çekirdekleri
- Üçüncü nesil RT çekirdekleri
- 128 SM
- 16384 CUDA çekirdeği
- 2520MHz boost hızı
- 82.6 TFLOPS tek hassasiyet performansı
- 24GB GDDR6X bellek
- 384-bit veri yolu
- 1TB/s bant genişliği
- 450W TGP
- 660W Max TGP
NVIDIA GEFORCE RTX 4090'IN FİYATI NE KADAR?
Nvidia; GeForce RTX 4090 ekran kartının fiyatını 1599$ olarak duyurdu.