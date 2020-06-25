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25 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Teknoloji 2020 Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?

2020 başladı mı? Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek? Hangi oyunlar indirime girecek?

2020 Steam yaz indirimleri başladı mı? Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek? Hangi oyunlar indirime girecek?

severlerin uzun süredir beklediği her yıl olduğu gibi bu yıl da ayı içerisinde kullanıcılarla buluşacak. Peki (bugün) başlaması beklenen Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek? Hangi oyunlar indirime girecek? İşte tüm detaylar...

tutkunlarının beklediği gün geldi çattı. Her yıl ayında geçerli olan bu yıl da kapıya dayandı. En sevilen bilgisayar oyunlarının büyük indirime gireceği kampanya, (bugün) 19.55'te başlayacak. Steam yaz indirimleri 9 Temmuz'da ise sona erecek. Peki Steam yaz indirimlerinde hangi oyunlar var?

STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE FİYATI İNMESİ BEKLENEN OYUNLAR

Gta 5 Playerunknown's Battlegrouds

No Man's Sky

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Witcher 3

2020

  1. 25.06.2020
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