2020 Steam yaz indirimleri başladı mı? Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek? Hangi oyunlar indirime girecek?
Oyun severlerin uzun süredir beklediği Steam yaz indirimleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Haziran ayı içerisinde kullanıcılarla buluşacak. Peki 25 Haziran (bugün) başlaması beklenen Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek? Hangi oyunlar indirime girecek? İşte tüm detaylar...
Oyun tutkunlarının beklediği gün geldi çattı. Her yıl Haziran ayında geçerli olan Steam yaz indirimleri bu yıl da kapıya dayandı. En sevilen bilgisayar oyunlarının büyük indirime gireceği kampanya, 25 Haziran (bugün) 19.55'te başlayacak. Steam yaz indirimleri 9 Temmuz'da ise sona erecek. Peki Steam yaz indirimlerinde hangi oyunlar var?
STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE FİYATI İNMESİ BEKLENEN OYUNLAR
Gta 5 Playerunknown's Battlegrouds
No Man's Sky
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Witcher 3
Football Manager 2020
- 25.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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