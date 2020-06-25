Oyun tutkunlarının beklediği gün geldi çattı. Her yıl Haziran ayında geçerli olan Steam yaz indirimleri bu yıl da kapıya dayandı. En sevilen bilgisayar oyunlarının büyük indirime gireceği kampanya, 25 Haziran (bugün) 19.55'te başlayacak. Steam yaz indirimleri 9 Temmuz'da ise sona erecek. Peki Steam yaz indirimlerinde hangi oyunlar var?

STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE FİYATI İNMESİ BEKLENEN OYUNLAR

Gta 5 Playerunknown's Battlegrouds

No Man's Sky

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Witcher 3

Football Manager 2020