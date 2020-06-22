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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Teknoloji Sniper Ghost Warrior Contracts 2 duyuruldu!

2 duyuruldu!

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 duyuruldu!

Sevilen nişancı oyunu , ikinci oyunuyla geliyor. Geliştirici CI Games, devam oyununun geleceği tarihi ve çıkacağı platformları oyunseverlere duyuruldu.

Sevilen nişancı oyunu oyunseverler tarafından çok beğenildi. CI Games'in başkanı Marek Tyminski, popüler keskin nişancı serisinin yeni oyunu PC için duyurdu. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sonbahar aylarında , PS4 ve PC oyuncularıyla buluşacak.
Sniper Ghost Warrior Contracts geçtiğimiz yıl Xbox One, PS4 ve PC için piyasaya çıkmıştı ve oyunculara geniş, açık uçlu haritalarda sürükleyici bir tek oyunculu hikaye sundu. Geliştiricinin, yeni oyunu farklı bir hikaye ve yeni özelliklerle geliştirmesi bekleniyor.

  1. 22.06.2020
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