Epic Games'ten ücretsiz 2 oyun! Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar evlerinde kendini karantina altına aldılar. Karantina esnasında en çok tercih edilen eylemlerden biri de oyun oynamak. Epic Games bu ihtiyacınızı en iyi şekilde giderecek. Her hafta ücretsiz oyun hizmeti sunan Epic Games bu hafta 2 oyunu ücretsiz indirme imkanı sunuyor.
Dünyaca ünlü oyun firması Epic Games her hafta bedava oyun indirme imkanı sunuyor. Epic Games bu hafta iki oyunu birden bedava sunuyor. Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun oyunlarını Epic Games'in sayfasından ücretsiz indirebilirsiniz...
SHERLOCK HOLMES: CRIMES AND PUNISHMENTS
Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, Epic Games tarafından ücretsiz sunulan oyunlardan birisi. 60 TL fiyat etkiketi olan oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Oyun, Sherlock Holmes oyunları arasında en dikkat çeken yapımlardan birisi. Shelock Holmes ile birlikte yine cinayet vakalarını aydınlatmaya çalışırken, bir yandan da kaybolanları arıyor ve buluyorsunuz.
CLOSE THE SUN
Close The Sun, elektriğin mucidi Sırp bilim insanı Nikola Tesla'yı konu alıyor. Oyun hikayesiyle oldukça dikkat çekiyor. Zaman olarak 1897 yılında geçen oyun, Nikola Tesla tarafından tasarlanan Helios isimli dev bir gemide geçiyor. Oynanış olarak Close to the Sun'ın BioShock'u andırıyor.
EPIC GAMES İNDİRİMLERİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?
Epic Games'e üye olduktan sonra her iki oyunu da 16 Nisan saat 18.00'e kadar ücretsiz indirebilirsiniz.
- 10.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Epic Games'ten ücretsiz 2 oyun! Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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