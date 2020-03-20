Koronavirüse önlem için cep telefonu nasıl temizlenir?
Koronavirüs tüm dünyada büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Temizlik bu süreçteki en önemli önlemdir. Koronavirüs hakkında tüm araştırmalar hızla devam etmektedir. Tüm ülkelerde karantina ve temizlik kuralları büyük bir önleyici rol üstlenmektedir. Cep telefonları gün içerisinde sık sık kullandığımız ve temizlemesi oldukça zor olan cihazlardır. Peki, koronavirüse karşı cep telefonlarını nasıl temizlemeliyiz?
Koronavirüs'e karşı en büyük tehdit gün içerisinde temas ettiğimiz obje ve cihazlardır. Bu cihazlardan biri de cep telefonlarıdır. Cep telefonları gün içerisinde birçok mikrop ve toz toplamaktadır. Elektronik cihazların temizliği oldukça zordur. Cep telefonlarını temizlemek için yapılması gereken adımlar bulunmaktadır.
KORONAVİRÜSE KARŞI CEP TELEFONLARI NASIL DEZENFEKTE EDİLİR?
Cep telefonlarını temizlemeden önce telefonumuz eğer şarjda ise prizden çıkarmamız gerekmektedir. Telefonları temizlemek için kimyasal sıvı, jel, aşındırıcı ve ıslak bez kullanmamamız gerekmektedir.
Telefonlarınızı temizlemek için mikrofiber bez tercih edilmelidir. Mikrofiber bez su ve sabunla ıslatılmalıdır. Bu işlemden sonra nazikçe telefonun yüzeyi silinmelidir. Bu işlem sırasında telefona giriş çıkışlardan su kaçmamasına dikkat edilmelidir. Son olarak telefon temiz bir mikrofiber bez ile kurulanmalıdır. Su ve sabun temizlik için yeterli olabilmektedir. Bunu test etmek mümkün. RLU değeri ölçen küçük bir cihaz bize bu konuda yardımcı olmaktadır.
IPHONE (IOS) KULLANANLAR İÇİN ÖNERİLER
Ülkemizde en çok kullanılan telefon markalarından biri de Apple İPhone'dur. Eğer İPhone kullanuyorsanız yüzde 70 alkollü isopropil alkollü mendil kullanmalısınız. Bu mendiller internetten kolayca temin edilebilmektedir.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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