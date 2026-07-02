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Haberler Süper Lig Çorum’a İtalyan bek

Çorum’a İtalyan bek

Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, savunmaya takviye konusunda rotasını İtalya'ya çevirdi. Karadeniz temsilcisinin, İtalya Serie A ekibi Lecce'den sol bek Antonino Gallo'yu listesine aldığı öğrenildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 06:50
Çorum’a İtalyan bek
Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, savunmaya takviye konusunda rotasını İtalya'ya çevirdi. Karadeniz temsilcisinin, İtalya Serie A ekibi Lecce'den sol bek Antonino Gallo'yu listesine aldığı öğrenildi. Yöneticilerin, kontratı 2027'de bitecek 26 yaşındaki savunmacı için resmi teklif yaptığı bildirildi. İtalyanlarla yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Geçen sezon 39 maçta oynayan Gallo, 4 asist yaptı. İtalya U20 ve U21 Milli Takımları'nda oynadı. Gallo, orta sahanın sol tarafında da oynayabiliyor.
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