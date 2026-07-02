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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde dev rakip! Van Dijk'ın yeni adresi...

Galatasaray'a transferde dev rakip! Van Dijk'ın yeni adresi...

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Virgil van Dijk için Avrupa devi de devreye girdi. Ancak yıldız stoperin önündeki tek engel rakip kulüp değil; Liverpool'un tavrı ve dev maaşı transfer yarışını kızıştırdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 10:29
Galatasaray'a transferde dev rakip! Van Dijk'ın yeni adresi...

Sarı-kırmızılıların transferi için büyük uğraş verdiği Virgil van Dijk'la Milan'ın da yakından ilgilendiği ileri sürüldü.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Van Dijk'ın yeni adresi...

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, İtalyan kulübünün sahibi Gerry Cardinale ve kulüp danışmanı Zlatan İbrahimovic, 35 yaşındaki Hollandalı stoperin hayalini kuruyor.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Van Dijk'ın yeni adresi...

Ancak hem Galatasaray hem de Milan'ı zorlu bir süreç bekliyor.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Van Dijk'ın yeni adresi...

Bunun nedeni ise Fransız savunmacı Ibrahima Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un Van Dijk'in ayrılığına sıcak bakmaması.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Van Dijk'ın yeni adresi...

İngiliz ekibinde en çok kazanan futbolcu olan tecrübeli oyuncunun 7.5 milyon Euro'luk net maaşı da maliyet açısından iki kulübün önündeki bir başka sorun.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Van Dijk'ın yeni adresi...

Dünya Kupası'na veda eden Hollanda'nın kadrosunda yer alan Van Dijk, toplamda 96 kez milli formayı giydi ve 13 gol attı.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Van Dijk'ın yeni adresi...

34 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 55 maçta görev aldı.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Van Dijk'ın yeni adresi...

Tecrübeli yıldız 8 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'a transferde dev rakip! Van Dijk'ın yeni adresi...

Hollandalı futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

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