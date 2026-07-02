Galatasaray'a transferde dev rakip! Van Dijk'ın yeni adresi...
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Virgil van Dijk için Avrupa devi de devreye girdi. Ancak yıldız stoperin önündeki tek engel rakip kulüp değil; Liverpool'un tavrı ve dev maaşı transfer yarışını kızıştırdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 10:29
Bunun nedeni ise Fransız savunmacı Ibrahima Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un Van Dijk'in ayrılığına sıcak bakmaması.
İngiliz ekibinde en çok kazanan futbolcu olan tecrübeli oyuncunun 7.5 milyon Euro'luk net maaşı da maliyet açısından iki kulübün önündeki bir başka sorun.
Dünya Kupası'na veda eden Hollanda'nın kadrosunda yer alan Van Dijk, toplamda 96 kez milli formayı giydi ve 13 gol attı.
34 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 55 maçta görev aldı.
Tecrübeli yıldız 8 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Hollandalı futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.
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