Bunun nedeni ise Fransız savunmacı Ibrahima Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un Van Dijk'in ayrılığına sıcak bakmaması.

İngiliz ekibinde en çok kazanan futbolcu olan tecrübeli oyuncunun 7.5 milyon Euro'luk net maaşı da maliyet açısından iki kulübün önündeki bir başka sorun.