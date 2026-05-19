Erzurum'da büyük coşku

Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesi şehirde büyük coşku oluşturmaya devam ediyor. Kentte şampiyonluk havası yaşanırken, şehir merkezindeki trafik ışıklarının kırmızı bölümüne "Şampiyon", sarı bölümüne "Erzurum", yeşil bölümüne ise "Spor" yazıları yerleştirildi. Şehrin çeşitli noktalarına mavi-beyaz bayraklar asılırken, otobüslerin ekranlarında da "Şampiyon Erzurumspor" yazısı yer aldı.
