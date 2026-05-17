3 puanla veda etti

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fatih Karagümrük ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük, 2-1'lik skorla kazandı. Alanyaspor, Meshack Elia'nın 32. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde kapattı. KFatih aragümrük, 48. dakikada Sam Larsson ile eşitliği sağladı. Larsson, 73. dakikada attığı penaltı golüyle skoru belirledi. Süper Lig'e son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle veda eden Fatih Karagümrük, 30 puanla sezonu noktaladı.