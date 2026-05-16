Samsunspor-Göztepe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir sezon geride kalmak üzere. Ligin son haftasında Samsunspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Samsun'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇININ 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Drongelen, Ali Badra, Soner, Zeki, Ntcham, Yalçın, Holse, Coulibaly, Elayis, Mouandilmadji

Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Antunes, Janderson, Juan

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Göztepe maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.