Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Samsunspor’da büyük sevinç

Lider Galatasaray'ı 4-1 yenen Samsunspor'da büyük mutluluk yaşanıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Samsunspor'da büyük sevinç

Lider Galatasaray'ı 4-1 yenen Samsunspor'da büyük mutluluk yaşanıyor. Futbol Direktörü Fuat Çapa önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek "Maçtan önce Galatasaray'ın buradan şampiyon olup gideceğini söylemişlerdi. Biz bunun böyle olmadığını hep ifade ettik. Bunu sahada gösterdik" dedi. Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Çapa, "Süper Lig'e çıktıktan sonra Galatasaray ve Beşiktaş karşısında ilk kez galip geldik" şeklinde konuştu.

KUTLAMALARA İZİN VERMEDİK

Samsunspor'da forma giyen Yalçın Kayan, Galatasaray karşısında çok iyi futbol oynadıklarını söyledi. 27 yaşındaki futbolcu "Takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Herkes çok iyi mücadele etti. Daha farklı bir skor da olabilirdi. Burada şampiyonluk kutlamalarına izin vermedik. Taraftarımız olduğu sürece burada kolay kolay yenileceğimizi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

