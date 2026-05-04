Gümrük can havliyle

Ligde son sıradaki Karagümrük, evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta tek golü 17. dakikada Tiago Çukur kaydetti. Konuk ekipte Metehan Mimaroğlu 45+5'te penaltı kaçırarak fırsatı tepti. Bu sonuçla Karagümrük 24 puana ulaşıp ligde kalma umudunu korurken, 28 puanda kalan Gençlerbirliği küme düşme hattına geriledi. Haftaya Karagümrük, Kocaelispor'a konuk olacak; Gençlerbirliği ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Karagümrük'e kritik 3 puanı getiren Tiago Çukur, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.