Göztepe’ye 5’incilik tesellisi

Trabzonspor karşısında 90+3'te yediği golle sahadan 1 puanla ayrılan Göztepe'ye, Başakşehir'in Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetmesi teselli oldu. Bu sonucun ardından puanını 52'ye yükselten sarı-kırmızılı takım, Başakşehir'in 1 puan önünde 5'inci sıraya çıktı. Göztepe ligi 5'inci bitirir, Türkiye Kupası'nı Trabzonspor ya da Beşiktaş'tan biri alırsa sarı-kırmızılılar gelecek sezon ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek.

STOİLOV'U OYUN MEMNUN ETTİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ortaya konulan futbolun sevindirici, alınan sonucun ise üzücü olduğunu söyledi. Bulgar teknik adam, "Göztepe hiçbir takımdan çekinmeyen, hırslı bir oyun oynamaya çalışan bir ekip. Golü bulduk, 2-3 tane de fırsat yakaladık. Maalesef ikinci golü atamadık. Göztepe'nin güçlü ve iyi yüzünü sahaya yansıttık. Hayalimizin peşinde yürümeye devam ediyoruz" dedi.