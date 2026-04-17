Smolcic kalmak istiyor

Kocaelispor'un Hırvat stoperi Smolcic, takımdaki geleceğine ilişkin konuştu. 25 yaşındaki savunmacı, "Kulübün kullanabileceği opsiyonu var. Frankfurt ile görüşmeler devam ediyor. Önümüzde daha 2 ay kadar süre var. Burada mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sezon genelinde kendi performansımla ilgili de mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sezonu iyi bitirmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Smolcic, bu sezon 25 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.