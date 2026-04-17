Gisdol veya Sumudica

Burak Yılmaz'la yollarını ayıran Gaziantep FK'de iki teknik direktör adayı ön plana çıktı. Kırmızı-siyahlılar, 2019- 2021 ve 2023-2024 sezonlarında takımı çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica ve Samsunspor'daki başarısıyla öne çıkan Alman hoca Markus Gisdol'la görüşüyor. Gaziantep FK'de yeni teknik direktörün önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.