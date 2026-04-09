Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de Karadeniz rüzgarı esiyor. Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde alt sıralarla bağını tamamen koparmak için bu maçı hedef maç olarak belirledi. 30 puanla 12. basamakta bulunan ev sahibi, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Rizespor cephesinde tek hedef, komşu kenti puansız göndererek moral tazelemek. Konuk ekip Samsunspor ise bu sezon sergilediği dirençli futbolla dikkat çekiyor. 36 puanla 7. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısında sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibini bu kez deplasmanda devirerek ilk 5 yolunda önemli bir engeli aşmak istiyor. Avrupa yorgunluğunu üzerinden atan Samsun ekibi, Rize deplasmanından 3 puanla dönerek Karadeniz'in en formda takımlarından biri olduğunu kanıtlama peşinde. İşte Çaykur Rizespor-Samsunspor maçının detayları!

ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 27. hafta erteleme karşılaşması kapsamındaki Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 20.00'de, Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle start alacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizepsor: Fofana; Pala, Sagnan, Mocsi, Hojer; Antalyalı; Mihaila, Laci, Olawoyin, Augusto; Dervişoğlu

Samsunspor: Kocuk; Yavru, Drongelen, Borevkovic, Tomasson; Makoumbou, Kayan; Coulibaly, Holse, Çift; Mouandilmadji