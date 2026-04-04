Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Kasımpaşa ve Kayserispor, İstanbul’da adeta bir final maçına çıkıyor. 24 puanla 15. sırada yer alan Kasımpaşa, bir puan gerisinde bulunan ve 16. sıraya demirleyen Zecorner Kayserispor’u konuk edecek. Kazanan tarafın nefes alacağı, kaybedenin ise ateş hattına bir adım daha yaklaşacağı bu zorlu 90 dakikada gözler Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda olacak. Peki, Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 08:07
Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor maçını canlı takım etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında futbolseverler, stratejik önemi oldukça yüksek bir karşılaşmaya tanıklık edecek. Ev sahibi Kasımpaşa, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına dur demek ve taraftarı önünde kritik bir galibiyet alarak alt sıralarla bağını koparmak istiyor. Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Haris Hajradinovic'in eksikliği teknik heyeti düşündürürken, İstanbul ekibi iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Konuk ekip Kayserispor cephesinde ise tek hedef galibiyet. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan gollü mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, bu kez deplasmanda gülerek hem ikili averajda öne geçmek hem de rakibini puan cetvelinde altına almak niyetinde. İşte hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği bu kritik düellonun detayları!

KASIMPAŞA-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de küme düşme hattı sınırındaki kritik Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor mücadelesi, 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

KASIMPAŞA-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis; Winck, Becao, Arous, Çörekçi; Allevinah, Baldursson, Diabate, Cafu, Ouannes; Gueye

Zecorner Kayserispor: Bayazit; Civelek, Denswil, Güler, Brenet; Soyalp, Bennasser, Mendes, Benes; Chalov, Onugkha

