Gürlek'e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkent Ankara'da Adalet Bakanlığı'na yeni atanan Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti. Ankara'da gerçekleşen ziyarette TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e nazik misafirperverliği için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.

DELİKANLIDIR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yeni atanan Akın Gürlek'le Türk futbolunda deprem etkisi yaratan bahis ve şike operasyonu konusunda da fikir alışverişinde bulunup, atılacak adımlar hakkında değerlendirme yaptığı öğrenildi. Önceki gün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda, bahis ve şike skandalında attığı doğru adımlarla dikkati çeken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun cesur ve delikanlı olduğunu vurgulayarak övmüştü.