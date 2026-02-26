11 kulüp PFDK’lik oldu

Antalyaspor, Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, G.Antep FK, Göztepe, K.Paşa, Kayserispor, Kocaelispor, Konyaspor ve Samsunspor, PFDK'ye sevk edildi. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları", Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ise "talimatlara aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ye gönderildi.
