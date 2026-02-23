Ne Gümrük ne Samsun

Konferans Ligi’nde gururumuz olan Samsunspor, Fatih Karagümrük ile deplasmanda berabere kalıp 1 puana razı oldu
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde oynadığı son üç maçta galip gelemedi ve haftayı 31 puanla tamamladı. Sonuncu sırada yer alan Fatih Karagümrük ise puanını 13'e çıkardı. Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi Trabzonspor'a konuk olacak, kırmızı-beyazlılar ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.